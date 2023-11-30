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Гендиректор UFC Уайт пошутил, что команда Нурмагомедова может захватить США

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Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в шутку заявил, что команда бывшего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова может приехать из Дагестана и захватить США.
Гендиректор UFC Уайт пошутил, что команда Нурмагомедова может захватить США
  • Gettyimages.ru

«Команда Нурмагомедова может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что поколение американцев состоит из трусливых идиотов», — заявил Уайт в интервью Full Send Podcast.

Гендиректор UFC призвал сравнить американскую молодёжь с молодёжью из стран Ближнего Востока и России.

«Если вы сравните, вы уже увидите разницу. Они родились другими, по-другому воспитаны. У американцев совсем другой менталитет. Мужчины в США с каждым днём становятся всё женственнее», — сказал он.

В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. На счету бойца 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Уайт признался, что уход Нурмагомедова из UFC разбил ему сердце.

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