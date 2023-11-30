Гендиректор UFC Уайт пошутил, что команда Нурмагомедова может захватить США
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«Команда Нурмагомедова может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что поколение американцев состоит из трусливых идиотов», — заявил Уайт в интервью Full Send Podcast.
Гендиректор UFC призвал сравнить американскую молодёжь с молодёжью из стран Ближнего Востока и России.
«Если вы сравните, вы уже увидите разницу. Они родились другими, по-другому воспитаны. У американцев совсем другой менталитет. Мужчины в США с каждым днём становятся всё женственнее», — сказал он.
В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. На счету бойца 29 побед и ни одного поражения.
Ранее Уайт признался, что уход Нурмагомедова из UFC разбил ему сердце.