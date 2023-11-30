Iltalehti: Финляндия пропустит Кубок мира по хоккею в случае допуска России

Сборная Финляндии пропустит Кубок мира по хоккею в случае допуска российской команды.

Об этом сообщает издание Iltalehti.

«Сейчас не самое подходящее время посылать России сигнал о том, что в спорте тоже могут быть друзья», — говорится в статье.

21 ноября глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш подтвердил, что сборная России с большой долей вероятности не выступит на Кубке мира в 2025 году.

По информации СМИ, на турнире сыграют игроки из четырёх или шести государств. Вероятнее всего, это будут представители Канады, США, Швеции и Финляндии. Соревнования продлятся неделю.

Ранее Вячеслав Фетисов высказал мнение касательно возможного пропуска сборной России Кубка мира в 2025 году.