ПКР подал заявку на участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что организация подала заявку на участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике в 2024 году.

«Подали заявку на чемпионат мира по лёгкой атлетике в следующем году в Японии. 100 человек», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт в японском Кобе с 17 по 25 мая 2024 года.

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России в нейтральном статусе допустили к участию в международных соревнованиях.

Ранее Рожков рассказал, что ПКР работает над переходом в Азиатский паралимпийский комитет.