ПКР подал заявку на участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике
- РИА Новости
«Подали заявку на чемпионат мира по лёгкой атлетике в следующем году в Японии. 100 человек», — приводит слова Рожкова ТАСС.
Чемпионат мира пройдёт в японском Кобе с 17 по 25 мая 2024 года.
Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России в нейтральном статусе допустили к участию в международных соревнованиях.
Ранее Рожков рассказал, что ПКР работает над переходом в Азиатский паралимпийский комитет.