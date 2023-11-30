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ПКР подал заявку на участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что организация подала заявку на участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике в 2024 году.
ПКР подал заявку на участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Подали заявку на чемпионат мира по лёгкой атлетике в следующем году в Японии. 100 человек», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт в японском Кобе с 17 по 25 мая 2024 года.

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России в нейтральном статусе допустили к участию в международных соревнованиях.

Ранее Рожков рассказал, что ПКР работает над переходом в Азиатский паралимпийский комитет.

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