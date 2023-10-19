Рожков: ПКР занимается интеграцией в Азиатский паралимпийский комитет
- РИА Новости
«В последнее время в связи с негативным отношением Европы ПКР активно занимается интеграцией в Азиатский паралимпийский комитет. Есть определённые положительные результаты, активно ведутся переговоры. Руководство ПКР приглашено в качестве почётных гостей на Азиатские паралимпийские игры, которые пройдут в октябре», — заявил Рожков.
Ранее Мария Захарова назвала решение по российским паралимпийцам политически мотивированным.