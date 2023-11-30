Главный тренер «Реал Сосьедад» похвалил Захаряна после матча с «Зальцбургом»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль оценил игру российского полузащитника команды в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зальцбургом».

«Захарян был очень хорош. Я думаю, он провёл игру на отличном уровне. Однозначно. Но, конечно, к концу матча он был «мёртвый», — цитирует Альгуасиля Mundo Deportivo.

Встреча пятого тура группы D на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне завершилась со счётом 0:0. Полузащитник отыграл всю игру без замен. Он впервые провёл полный матч за испанскую команду, которая досрочно вышла в плей-офф турнира.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что будущее Захаряна в клубе будет ярким.