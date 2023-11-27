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В «Реал Сосьедад» заявили, что будущее Захаряна в клубе будет ярким

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В пресс‑службе «Реал Сосьедад» высказались о будущем российского полузащитника Арсена Захаряна в клубе.
В «Реал Сосьедад» заявили, что будущее Захаряна в клубе будет ярким
  • РИА Новости

«Арсен успешно совершенствует свой испанский и готов продолжать усердно работать и налаживать связи со своими товарищами по команде, чтобы забить свой первый гол за команду. Его будущее в «Реал Сосьедад» будет ярким», — приводит слова пресс‑службы клуба «Матч ТВ».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне Захарян провёл девять матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном победил «Севилью» в Примере.

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