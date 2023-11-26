«Реал Сосьедад» с Захаряном победил «Севилью» в Примере

«Реал Сосьедад» на своём поле нанёс поражение «Севилье» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Реал Арена» в Сан-Себастьяне завершилась со счётом 2:1 в пользу баскской команды.

В составе победителей отличился Умар Садик (22-я минута). Арсен Захарян появился на поле на 68-й минуте, но не отметился результативными действиями.

У проигравших мяч в свои ворота забил Марко Дмитрович (3-я). Также голом отметился Юссеф Эн-Несири. В концовке матча коллектив из Андалусии остался в меньшинстве после удаления Серхио Рамоса (88-я) и Хесуса Наваса (88-я).

«Реал Сосьедад» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Севилья» (12) располагается на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что Сергей Степашин скептически оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад».