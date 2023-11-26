Степашин скептически оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин высказался о переходе российского футболиста Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это он сам решил уехать, точнее его семья, родители. Я рад, что Костя Тюкавин продлил контракт до 2028 года. Если уходить, то «на ногах» и чтобы играть, а не сидеть на скамейке, правильно?» — цитирует Степашина РИА Новости.

В нынешнем сезоне он провёл десять матчей за команду во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее сообщалось, что Захарян готов выйти в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Севильей».