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Захарян готов выйти в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Севильей»

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Российский футболист Арсен Захарян тренируется с командой и готов выйти в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Севильей».
Захарян готов выйти в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Севильей»
  • РИА Новости

«Арсен работает с товарищами по команде и готов выйти в стартовом составе, если тренер решит его выпустить», — цитирует представителя пресс-службы клуба РИА Новости. 

26 ноября «Реал Сосьедад» примет «Севилью» в матче 14-го тура чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне он провёл десять матчей за команду во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее представитель Захаряна Геннадий Голубин высказался об адаптации своего клиента в чемпионате Испании.

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