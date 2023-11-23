Представитель Захаряна заявил, что Арсен успел адаптироваться в «Реал Сосьедад»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался об адаптации своего клиента в чемпионате Испании.

«Арсен уже практически адаптировался. Впереди у команды игры каждые три дня, так или иначе он будет играть, он в обойме. Фактически Арсен уже адаптировался, его все давно приняли. Думаю, что у Арсена всё будет нормально. Он будет играть и покажет то, что умеет», — приводит слова Захаряна Metaratings.ru.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В нынешнем сезоне он провёл десять матчей за команду во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее Рианчо оценил перспективы Захаряна в «Реал Сосьедад».