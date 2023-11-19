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Рианчо: в «Реал Сосьедад» Захарян станет игроком другого уровня

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Испанский тренер Рауль Рианчо оценил перспективы российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
Рианчо: в «Реал Сосьедад» Захарян станет игроком другого уровня
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Арсен — способный футболист. Он талантлив, способен развиваться. Уверен, в клубе он станет игроком совершенно другого уровня, если будет усердно работать», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что «Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа.

В нынешнем сезоне он провёл десять матчей за команду во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян продолжает совершенствовать свой испанский язык.

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