Никола: Артур из «Палмейраса» нанял нового агента и начал переговоры с «Зенитом»

Полузащитник бразильского «Палмейраса» Артур начал переговоры с санкт-петербургским «Зенитом».

По информации журналиста Хорхе Никола, игрок сменил агента. Теперь его интересы представляет Пауло Питомбейра, который уже ведёт переговоры с «Зенитом».

Напомним, что Артур выступает за бразильский клуб с марта 2023-го. Он провёл за команду 57 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что гол Фёдора Смолова позволил «Динамо» в меньшинстве обыграть «Зенит» в первом матче 1/4 финала КР.