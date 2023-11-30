Никола: Артур из «Палмейраса» нанял нового агента и начал переговоры с «Зенитом»
- РИА Новости
По информации журналиста Хорхе Никола, игрок сменил агента. Теперь его интересы представляет Пауло Питомбейра, который уже ведёт переговоры с «Зенитом».
Напомним, что Артур выступает за бразильский клуб с марта 2023-го. Он провёл за команду 57 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что гол Фёдора Смолова позволил «Динамо» в меньшинстве обыграть «Зенит» в первом матче 1/4 финала КР.