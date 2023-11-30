Член совета директоров «Динамо» пошутил, что Аршавин пройдёт стажировку в клубе
- РИА Новости
«Пока мы ему оформляем московскую прописку. Следующий этап — стажировка», — цитирует Гафина Sport24.
В настоящий момент экс-футболист занимает пост заместителя генерального директора «Зенита». Он сообщил о том, что проходил стажировку в «Динамо» под руководством главного тренера Марцела Лички.
Ранее сообщалось, что гол Фёдора Смолова позволил «Динамо» в меньшинстве обыграть «Зенит» в первом матче 1/4 финала КР.