Член совета директоров «Динамо» пошутил, что Аршавин пройдёт стажировку в клубе

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о стажировке экс-игрока сборной России Андрея Аршавина в московском клубе.

«Пока мы ему оформляем московскую прописку. Следующий этап — стажировка», — цитирует Гафина Sport24.

В настоящий момент экс-футболист занимает пост заместителя генерального директора «Зенита». Он сообщил о том, что проходил стажировку в «Динамо» под руководством главного тренера Марцела Лички.

Ранее сообщалось, что гол Фёдора Смолова позволил «Динамо» в меньшинстве обыграть «Зенит» в первом матче 1/4 финала КР.