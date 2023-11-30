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Член совета директоров «Динамо» пошутил, что Аршавин пройдёт стажировку в клубе

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о стажировке экс-игрока сборной России Андрея Аршавина в московском клубе.
Член совета директоров «Динамо» пошутил, что Аршавин пройдёт стажировку в клубе
  • РИА Новости

«Пока мы ему оформляем московскую прописку. Следующий этап — стажировка», — цитирует Гафина Sport24.

В настоящий момент экс-футболист занимает пост заместителя генерального директора «Зенита». Он сообщил о том, что проходил стажировку в «Динамо» под руководством главного тренера Марцела Лички.

Ранее сообщалось, что гол Фёдора Смолова позволил «Динамо» в меньшинстве обыграть «Зенит» в первом матче 1/4 финала КР.

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