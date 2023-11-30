Ковингтон назвал возможный бой с Махачевым противостоянием США и России

Американский боец полусредней весовой категории UFC Колби Ковингтон рассказал о желании провести поединок с россиянином Исламом Махачевым.

«Бой номер один — с Махачевым. Это денежный бой. Противостояние США и России, фильм «Рокки IV» — Рокки против Драго. Пусть Ислам сойдётся с американским чемпионом», — цитирует Ковингтона сайт UFC.

7 ноября стало известно, что Ислам возглавил рейтинг UFC P4P.

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.