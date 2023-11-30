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Агент Вагнера заявил, что игрок мечтает завершить карьеру в ЦСКА

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Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, прокомментировал возможное возвращение игрока в московский клуб.
Агент Вагнера заявил, что игрок мечтает завершить карьеру в ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждём предложения от ЦСКА. Он мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению», — цитирует Феррейру Metaratings.

Он добавил, что сторона игрока связывалась с ЦСКА, но решение останется за клубом.

Лав выступал за армейцев с 2004-го по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок России и четырежды — Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Ранее Сейду Думбия рассказал, что с удовольствием поработал бы в ЦСКА.

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