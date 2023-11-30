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Булыкин считает, что ситуация с контрактом повлияла на игру Тюкавина в матче с «Зенитом»

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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».
Булыкин считает, что ситуация с контрактом повлияла на игру Тюкавина в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«На игру футболиста всегда влияет множество факторов, иногда приходится думать о соглашении с командой или о новых предложениях для продолжения карьеры. Что касается Тюкавина, его основная работа заключается в том, чтобы забивать голы. Сегодня он не был до конца уверен в себе из-за ситуации с контрактом, но думаю, что он сумеет договориться с «Динамо». Ему надо и дальше стараться показывать хорошую игру», — сказал он RT.

Ранее Сергей Силкин заявил, что Фёдор Смолов просто мастерски реализовал голевой момент в матче с «Зенитом».

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