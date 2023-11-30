RT в Telegram
Подпишись

Силкин: Смолов просто мастерски реализовал свой голевой момент в матче с «Зенитом»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу бело-голубых в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».
Силкин: Смолов просто мастерски реализовал свой голевой момент в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Обе команды провели очень дисциплинированную игру, однако «Динамо» больше хотело победить и имело для этого хорошие моменты. И статистика матча это показала. Хотел бы поздравить с этой победой команду и её тренерский штаб», — сказал Силкин RT.

Он также поделился мнением об игре нападающих команды Константине Тюкавине и Фёдоре Смолове в матче с «Зенитом».

«Тюкавин здорово играл с «Зенитом» и внёс огромный вклад в победу команды. Он постоянно оказывал давление на защитников петербуржцев, но ему немного не повезло с тем, чтобы забить. Что касается Смолова, он просто мастерски реализовал свой голевой момент и не оставил вратарю ни шанса, но основная заслуга в этом эпизоде у Нгамалё, который сумел прорваться в свободное пространство и отдать передачу на Фёдора», — добавил он.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что рождение ребёнка окрылило Смолова в матче с «Зенитом» в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить