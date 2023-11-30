Силкин: Смолов просто мастерски реализовал свой голевой момент в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу бело-голубых в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».

«Обе команды провели очень дисциплинированную игру, однако «Динамо» больше хотело победить и имело для этого хорошие моменты. И статистика матча это показала. Хотел бы поздравить с этой победой команду и её тренерский штаб», — сказал Силкин RT.

Он также поделился мнением об игре нападающих команды Константине Тюкавине и Фёдоре Смолове в матче с «Зенитом».

«Тюкавин здорово играл с «Зенитом» и внёс огромный вклад в победу команды. Он постоянно оказывал давление на защитников петербуржцев, но ему немного не повезло с тем, чтобы забить. Что касается Смолова, он просто мастерски реализовал свой голевой момент и не оставил вратарю ни шанса, но основная заслуга в этом эпизоде у Нгамалё, который сумел прорваться в свободное пространство и отдать передачу на Фёдора», — добавил он.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что рождение ребёнка окрылило Смолова в матче с «Зенитом» в Кубке России.