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Булыкин считает, что рождение ребёнка окрылило Смолова в матче с «Зенитом» в Кубке России

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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу бело-голубых в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».
Булыкин считает, что рождение ребёнка окрылило Смолова в матче с «Зенитом» в Кубке России
  • AP

«Рождение ребёнка — это одно из главных событий в жизни любого футболиста, которое окрыляет и придаёт сил. Очень здорово, что Фёдор сумел забить гол и принёс победу команде, но стоит также отметить и забегание его партнёра Нгамалё, который отдал ему голевой пас в той ситуации», — заявил Булыкин RT. 

Ранее сообщалось, что гол Смолова позволил «Динамо» в меньшинстве обыграть «Зенит» в первом матче 1/4 финала КР.

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