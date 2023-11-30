Булыкин считает, что рождение ребёнка окрылило Смолова в матче с «Зенитом» в Кубке России
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«Рождение ребёнка — это одно из главных событий в жизни любого футболиста, которое окрыляет и придаёт сил. Очень здорово, что Фёдор сумел забить гол и принёс победу команде, но стоит также отметить и забегание его партнёра Нгамалё, который отдал ему голевой пас в той ситуации», — заявил Булыкин RT.
Ранее сообщалось, что гол Смолова позволил «Динамо» в меньшинстве обыграть «Зенит» в первом матче 1/4 финала КР.