Гафин считает победный матч «Динамо» с «Зенитом» одним из лучших в сезоне

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что футболисты столичной команды выложились на 100 процентов в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом».

«Это одна из лучших, а может быть, наша лучшая игра в этом сезоне. Очень плотный, качественный мужской футбол. Мы выдержали то, что нам преподнесла игра, добились результата, как мне кажется, достаточно уверенно и качественно это сделали», — цитирует Гафина ТАСС.

Он признался, что ощутил облегчение после финального свистка.

«В таком матче обыграть «Зенит» — ощущение счастья. Мне все понравилось. Ребята счастливы, уставшие, настроение отличное, движемся дальше», — добавил Гафин.

«Динамо» на стадионе им. Льва Яшина нанесло поражение «Зениту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Фёдор Смолов. На 70-й минуте с поля был удалён Хорхе Карраскаль, получивший две жёлтые карточки.

Ответная игра пройдёт 12 марта.

Ранее сообщалось, что Антон Шунин сравнялся со Львом Яшиным по количеству матчей за «Динамо».