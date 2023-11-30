RT в Telegram
Подпишись

Гафин считает победный матч «Динамо» с «Зенитом» одним из лучших в сезоне

Короткая ссылка
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что футболисты столичной команды выложились на 100 процентов в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом».

«Это одна из лучших, а может быть, наша лучшая игра в этом сезоне. Очень плотный, качественный мужской футбол. Мы выдержали то, что нам преподнесла игра, добились результата, как мне кажется, достаточно уверенно и качественно это сделали», — цитирует Гафина ТАСС.

Он признался, что ощутил облегчение после финального свистка.

«В таком матче обыграть «Зенит» — ощущение счастья. Мне все понравилось. Ребята счастливы, уставшие, настроение отличное, движемся дальше», — добавил Гафин.

«Динамо» на стадионе им. Льва Яшина нанесло поражение «Зениту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Фёдор Смолов. На 70-й минуте с поля был удалён Хорхе Карраскаль, получивший две жёлтые карточки.

Ответная игра пройдёт 12 марта.

Ранее сообщалось, что Антон Шунин сравнялся со Львом Яшиным по количеству матчей за «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить