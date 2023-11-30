Пивоваров заявил, что «Динамо» было за другой календарь Кубка России

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров раскритиковал календарь плей-офф Кубка России по футболу сезона-2023/24.

«Это вопрос не по формату, а по календарю. Так проголосовал исполком. Когда наш клуб спрашивали, мы были за другой вариант. Решение принято, мы играем», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Он выразил недоумение в связи с большим перерывом между первой и ответной встречами Кубка.

«Когда между двумя матчами одного раунда проходит два месяца и трансферное окно, когда на один матч может выйти одна команда, а на другой совершенно другая — наверное, не совсем целостно выглядит», — добавил Пивоваров.

«Динамо» в первой встрече 1/4 финала Кубка России в Москве на стадионе им. Льва Яшина нанесло поражение «Зениту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Фёдор Смолов. На 70-й минуте с поля был удалён Хорхе Карраскаль, получивший две жёлтые карточки.

Ответная игра пройдёт 12 марта.

Ранее сообщалось, что Антон Шунин сравнялся со Львом Яшиным по количеству матчей за «Динамо».