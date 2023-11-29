Захарян впервые выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов
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- © Juan Manuel Serrano Arce
Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян начнёт встречу со стартовым свитском.
Матч пятого тура группы D пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Начало игры — в 23:00 мск.
«Реал Сосьедад» лидирует в десятью очкам в группе. Далее расположились «Интер» (десять), «Зальцбург» (три), «Бенфика» (ноль).
Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что будущее Захаряна в клубе будет ярким.