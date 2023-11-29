Захарян впервые выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов

«Реал Сосьедад» опубликовал стартовый состав на матч групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Зальцбургом».

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян начнёт встречу со стартовым свитском.

Матч пятого тура группы D пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Начало игры — в 23:00 мск.

«Реал Сосьедад» лидирует в десятью очкам в группе. Далее расположились «Интер» (десять), «Зальцбург» (три), «Бенфика» (ноль).

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что будущее Захаряна в клубе будет ярким.