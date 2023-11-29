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Шунин считает, что у «Динамо» нет задела в противостоянии с «Зенитом»

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Капитан московского «Динамо» Антон Шунин считает, что после победы над петербургским «Зенитом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу вопрос с выходом в следующий раунд турнира ещё не решён.
Шунин считает, что у «Динамо» нет задела в противостоянии с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Никакого задела у нас нет, у нас ещё вторая игра, она будет решающей, там всё определится», — цитирует Шунина ТАСС.

Голкипер подчеркнул, что футболисты «Динамо» играли хорошо, друг за друга, бились даже в меньшинстве.

«У меня не было ощущения, что мы играем в меньшинстве, мы играли в свой футбол, не опускались сильно низко, смогли забить гол», — заключил Шунин.

Встреча в Москве на стадионе им. Льва Яшина завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды. Единственный гол в матче забил Фёдор Смолов. На 70-й минуте с поля был удалён Хорхе Карраскаль, получивший две жёлтые карточки.

Ответная игра пройдёт 12 марта.

Ранее сообщалось, что Антон Шунин сравнялся со Львом Яшиным по количеству матчей за «Динамо».

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