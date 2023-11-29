Анчелотти: только сумасшедший хотел бы покинуть «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал своё будущее в мадридском клубе.

«Я хорошо себя чувствую в «Реале». В будущем произойдёт то, что должно произойти. Я никуда не спешу. Только сумасшедший хотел бы покинуть «Реал», — цитирует Анчелотти Marca.

После 14 туров испанской Ла Лиги подопечные итальянского специалиста набрали 35 очков и занимают первое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда с 12 очками возглавляет группу C и гарантировала себе участие в 1/8 финала.

Контракт Анчелотти и «Реала» истекает летом 2024 года. Как сообщают СМИ, затем он подпишет соглашение с Бразильской конфедерацией футбола и будет готовить национальную команду к чемпионату мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продлить контракт с Анчелотти.