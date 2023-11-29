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Предке: хочу сделать как можно больший вклад в развитие шахмат в Сербии

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Гроссмейстер Александр Предке ответил на вопрос, как его успех поможет способствовать развитию шахмат в Сербии.
Предке: хочу сделать как можно больший вклад в развитие шахмат в Сербии
  • Gettyimages.ru

«Признание для спортсмена всегда приятно. Если кому-то нравится, как я играю, меня это только радует. На данном этапе жизни я точно хочу концентрироваться на шахматах и со своей стороны попытаюсь сделать как можно больший вклад в следующие свои личные победы и победы сербской сборной. А на вопросы, к чему это приведёт и как это можно лучше использовать для развития шахмат в стране, сейчас явно лучше ответят те, кто этим занимается», — сказал он в интервью RT Balkan.

Ранее сообщалось, что Предке не ощущает давления после победы на ЧЕ по шахматам.

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