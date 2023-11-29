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Предке не ощущает давления после победы на ЧЕ по шахматам

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Гроссмейстер Александр Предке рассказал, ощущает ли он давление в связи с победой сборной Сербии на чемпионате Европы по шахматам.
Предке не ощущает давления после победы на ЧЕ по шахматам
  • Gettyimages.ru

«Несмотря на то что победа на чемпионате Европы — большой праздник для нас, для меня как для спортсмена это часть логической цепочки: я очень много работал до этого турнира, старался показать свою лучшую игру, и это привело к победе в турнире. Давление ощущать точно не буду, и, конечно, спорт даёт простор для саморазвития: если чего-то достигаешь — ставишь галочку у себя в голове и пытаешься достичь большего», — сказал он в интервью RT Balkan.

Ранее Предке объяснил, почему начал выступать за Сербию.

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