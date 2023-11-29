Маринин: танцы на льду в России стагнируют из-за санкций

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин поделился мнением о текущем состоянии фигурного катания в России.

«Последний этап Гран-при России в Москве показал, что одиночное и парное катание находятся на достаточно высоком уровне в нашей стране, но с танцами ситуация абсолютно другая. Там нет чётких критериев оценок по техническим элементам — таким как прыжки, подкрутки или выбросы», — сказал Маринин RT.

Он считает, что танцы на льду также пострадали из-за последствий санкций в отношении России.

«Раньше фигуристы могли встречаться и обмениваться идеями друг с другом, они видели динамику, подмечали музыкальные тренды, но сейчас условия стали более закрытыми, из-за чего произошла некая стагнация. Дуэт Степанова — Букин стоит просто особняком по сравнению со всеми другими парами, которые участвовали на этапе Гран-при России в Москве», — добавил он.

Ранее Маринин отреагировал на информацию об отъезде из России фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко.