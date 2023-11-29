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Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке спортсменов-военнослужащих

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Заместитель председателя комитета ГД по физической культуре и спорту Антон Шипулин сообщил о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке спортсменов-военнослужащих.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке спортсменов-военнослужащих
  • РИА Новости

«Спортсмены обществ «Динамо» или ЦСКА смогут подписывать трудовые договоры с Министерством спорта. Сейчас это большая проблема: без договора спортсмена не имеют права командировать, оплачивать ему перелёты, проживание и отправлять на международные соревнования. При этом у нас много ребят, которые защищают честь и достоинство страны и в то же время служат в тех или иных силовых ведомствах», — заявил Шипулин.

Данная инициатива поддерживается Министерством обороны. 

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскритиковали футболистов за нежелание помогать армии.

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