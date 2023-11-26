В Госдуме раскритиковали футболистов за нежелание помогать армии

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв подверг критике российских футболистов за отсутствие желания помогать армии.

«Что-то не припоминаю случаев, чтобы кто-то из российских игроков хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды нашей армии. Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту России, которая и вырастила из них футболистов, и кормила долгие годы карьеры. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?» — приводит слова Журавлёва РИА Новости.

Депутат заявил, что ждёт от футболистов поддержки специальной военной операции (СВО).

«Где тот футболист, что горячо приветствовал бы СВО и записался на фронт добровольцем? Такого ждёшь от игроков, которые были гордостью России!» — сказал он.

Летом в ряды бригады добровольческого подразделения, сформированного из фанатов различных клубов «Эспаньола» вступил бывший игрок московского ЦСКА и сборной России по футболу Андрей Соломатин.

Ранее Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО.