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Поздняков: ждём от МОК решение — исправить ошибку, совершённую в феврале 2022-го

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал отстранение от Международного олимпийского комитета (МОК).
Поздняков: ждём от МОК решение — исправить ошибку, совершённую в феврале 2022-го
  • РИА Новости

«Мы от МОК ждём одного-единственного правильного решения — исправить собственную ошибку, совершённую в феврале 2022 года», — цитирует Позднякова ТАСС.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. 

28 марта комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Климент Колесников заявил, что Олимпиада уже не является «смыслом жизни».

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