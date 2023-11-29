Поздняков: ждём от МОК решение — исправить ошибку, совершённую в феврале 2022-го

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал отстранение от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы от МОК ждём одного-единственного правильного решения — исправить собственную ошибку, совершённую в феврале 2022 года», — цитирует Позднякова ТАСС.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

28 марта комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Климент Колесников заявил, что Олимпиада уже не является «смыслом жизни».