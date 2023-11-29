Поздняков: ждём от МОК решение — исправить ошибку, совершённую в феврале 2022-го
- РИА Новости
«Мы от МОК ждём одного-единственного правильного решения — исправить собственную ошибку, совершённую в феврале 2022 года», — цитирует Позднякова ТАСС.
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28 марта комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Климент Колесников заявил, что Олимпиада уже не является «смыслом жизни».