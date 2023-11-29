Косторная и Куница выступят на чемпионате Москвы
- РИА Новости
Турнир пройдёт с 5 по 9 декабря в Ледовом дворце «Мечта».
На соревнования также заявлены одиночники Майя Хромых, Анастасия Зинина, Егор Рухин и другие.
Косторная и Куница встали в пару в начале 2023 года. До этого Алёна успешно выступала в одиночном катании. На её счету золото чемпионата Европы — 2020 и финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебро чемпионата России — 2020.
Ранее Катарина Гербольдт поделилась мнением о паре Косторная — Куница.