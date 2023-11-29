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Жуков: мои папа и брат — фанаты «Спартака», но из-за Акинфеева я стал болеть за ЦСКА

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Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, как дружба с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым повлияла на его предпочтения в футболе.
Жуков: мои папа и брат — фанаты «Спартака», но из-за Акинфеева я стал болеть за ЦСКА
  • РИА Новости

«Мои папа и брат — фанаты «Спартака». Они всю жизнь болели за красно-белых. Ну я ушёл в оппозицию и стал за ЦСКА. Когда было дерби, мы писали друг другу гневные смешные эсэмэски», — цитирует Жукова «СЭ».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 19 мячей за армейцев во всех турнирах и четыре раза сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Акинфеев рассказал о боли в коленях и смещении костей после травм.

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