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Акинфеев рассказал о боли в коленях и смещении костей после травм

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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о последствиях своих травм.
Акинфеев рассказал о боли в коленях и смещении костей после травм
  • РИА Новости

«Последствия второй травмы намного ужаснее, чем последствия первой. С годами всё даётся намного тяжелее. Появляется артроз, боли в коленях, смещение костей», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

По словам вратаря, у него практически нет хрящей.

«Никто не понимает, через какую боль всё это дается. Но с годами всё переосмысливаешь и понимаешь: другого пути нет, случилось так, как случилось. Значит, это моя судьба, моя ноша, которую мне Господь Бог дал, и я должен был через это пройти», — сказал он.

37-летний вратарь рвал крестообразные связки колена в 2007 и 2011 годах.

Ранее Акинфеев признался, что хочет играть до 40 лет.

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