Акинфеев рассказал о боли в коленях и смещении костей после травм
- РИА Новости
«Последствия второй травмы намного ужаснее, чем последствия первой. С годами всё даётся намного тяжелее. Появляется артроз, боли в коленях, смещение костей», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».
По словам вратаря, у него практически нет хрящей.
«Никто не понимает, через какую боль всё это дается. Но с годами всё переосмысливаешь и понимаешь: другого пути нет, случилось так, как случилось. Значит, это моя судьба, моя ноша, которую мне Господь Бог дал, и я должен был через это пройти», — сказал он.
37-летний вратарь рвал крестообразные связки колена в 2007 и 2011 годах.
Ранее Акинфеев признался, что хочет играть до 40 лет.