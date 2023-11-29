Бабаев признался, что был зол после столкновения Акинфеева с Веллитоном
- РИА Новости
«Была злость и обида. Спустя годы понимаешь, что некоторые слова не должны были быть произнесены. Но всё это произошло не беспочвенно. Человек спровоцировал эту ситуацию», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».
В 2011 году Акинфеев получил разрыв крестообразных связок колена после столкновения с нападающим в дерби ЦСКА — «Спартак», а гендиректор армейцев после игры назвал Веллитона подонком.
«Самое главное во всей этой истории, что Акинфеев не только и это преодолел, но и вернулся ещё более сильным вратарём. После второй травмы Игорь стал образцом профессионализма», — сказал Бабаев.
Ранее Акинфеев рассказал о боли в коленях и смещении костей после травм.