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На фоне слухов об увольнении Хави в «Барселоне» рассказали о доверии к тренеру

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Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера команды Хави.
На фоне слухов об увольнении Хави в «Барселоне» рассказали о доверии к тренеру
  • Gettyimages.ru

«Для «Барселоны» нормально, что появляются слухи. Но когда клуб продлевает контракт с главными тренером, он делает это потому, что доверяет специалисту», — цитирует Деку Barcelona Noticias.

По информации СМИ, тренер мог быть отправлен в отставку в случае поражения команды в матче с «Порту» в Лиге чемпионов.

Накануне «Барселона» обыграла «Порту» (2:1) и вышла в плей‑офф Лиги чемпионов.

Ранее Хави высказался о травме полузащитника команды Гави.

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