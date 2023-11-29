На фоне слухов об увольнении Хави в «Барселоне» рассказали о доверии к тренеру

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера команды Хави.

«Для «Барселоны» нормально, что появляются слухи. Но когда клуб продлевает контракт с главными тренером, он делает это потому, что доверяет специалисту», — цитирует Деку Barcelona Noticias.

По информации СМИ, тренер мог быть отправлен в отставку в случае поражения команды в матче с «Порту» в Лиге чемпионов.

Накануне «Барселона» обыграла «Порту» (2:1) и вышла в плей‑офф Лиги чемпионов.

Ранее Хави высказался о травме полузащитника команды Гави.