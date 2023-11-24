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Хави: не могу винить тренера сборной Испании в травме Гави, дело в тяжёлом календаре

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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о травме полузащитника Гави.
Хави: не могу винить тренера сборной Испании в травме Гави, дело в тяжёлом календаре
  • AP
  • © Matthias Schrader

«У меня отличные отношения с де ла Фуэнте. В понедельник мы созвонились и обсудили ситуацию с Гави. Я не могу винить его в травме моего футболиста, поскольку вижу проблему не в тренерском управлении, а в перегруженном календаре, который является невероятно сложным», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Гави травмировался в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии (3:1). Сборная Испании заняла первое место в группе А и досрочно вышла в финальную часть турнира. 

По информации СМИ, футболист рискует пропустить от шести до восьми месяцев и может не принять участия в Евро-2024.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает Алькантару в качестве замены травмированному Гави.

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