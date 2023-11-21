AS: «Барселона» рассматривает Алькантару в качестве замены травмированному Гави

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает AS, представителям Алькантары уже известно об интересе каталонского клуба, а сам футболист заинтересован в этом переходе.

По информации источника, руководство каталонского клуба видит в Алькантаре замену Гави.

Гави травмировался в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии (3:1). Сборная Испании заняла первое место в группе А и досрочно вышла в финальную часть турнира.

По информации СМИ, футболист рискует пропустить от шести до восьми месяцев и может не принять участия в Евро-2024.

Ранее «Барселона» подтвердила, что Гави диагностирован разрыв «крестов».