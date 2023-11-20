«Барселона» подтвердила, что Гави диагностирован разрыв «крестов»

Полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Гави диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.

19-летнему футболисту в ближайшее время будет сделана операция, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Гави травмировался в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии (3:1). Сборная Испании заняла первое место в группе А и досрочно вышла в финальную часть турнира.

По информации СМИ, футболист рискует пропустить от шести до восьми месяцев и может не принять участия на Евро-2024.

Ранее главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о травме Гави.