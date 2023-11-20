Тренер сборной Испании — о травме Гави: мы разбиты

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о травме полузащитника Гави.

«Очень сложный момент для всех. Кажется, что мы проиграли. Мы разбиты. Футбол — рискованное занятие. Неконтролируемое. Мне очень жаль игрока. В перерыве настроение в раздевалке было как на поминках», — цитирует Фуэнте Marca.

Гави травмировался в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии (3:1). Сборная Испании заняла первое место в группе А и досрочно вышла в финальную часть турнира.

По информации СМИ, игрок порвал крестообразную связку. Если диагноз подтвердится, то он рискует пропустить от шести до восьми месяцев и может не принять участия на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что ФИФА компенсирует около €4 млн «Барселоне» за травму Гави.