Тренер сборной Испании — о травме Гави: мы разбиты
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«Очень сложный момент для всех. Кажется, что мы проиграли. Мы разбиты. Футбол — рискованное занятие. Неконтролируемое. Мне очень жаль игрока. В перерыве настроение в раздевалке было как на поминках», — цитирует Фуэнте Marca.
Гави травмировался в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии (3:1). Сборная Испании заняла первое место в группе А и досрочно вышла в финальную часть турнира.
По информации СМИ, игрок порвал крестообразную связку. Если диагноз подтвердится, то он рискует пропустить от шести до восьми месяцев и может не принять участия на Евро-2024.
Ранее сообщалось, что ФИФА компенсирует около €4 млн «Барселоне» за травму Гави.