MD: ФИФА компенсирует около €4 млн «Барселоне» за травму Гави
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По информации Mundo Deportivo, каталонцы получат выплату от ФИФА в рамках программы защиты клубов. Отмечается, что игрок порвал кресты и пропустит от шести до восьми месяцев. Таким образом, ФИФА должна будет выплатить «Барселоне» почти €4 млн.
Гави травмировался в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии (3:1). Сборная Испании заняла первое место в группе А и досрочно вышла в финальную часть турнира.
Ранее в RFEF сообщили, что травма Гави серьёзная.