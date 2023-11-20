MD: ФИФА компенсирует около €4 млн «Барселоне» за травму Гави

«Барселона» получит денежную компенсацию от ФИФА за травму полузащитника Гави в расположение сборной Испании.

По информации Mundo Deportivo, каталонцы получат выплату от ФИФА в рамках программы защиты клубов. Отмечается, что игрок порвал кресты и пропустит от шести до восьми месяцев. Таким образом, ФИФА должна будет выплатить «Барселоне» почти €4 млн.

Гави травмировался в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии (3:1). Сборная Испании заняла первое место в группе А и досрочно вышла в финальную часть турнира.

Ранее в RFEF сообщили, что травма Гави серьёзная.