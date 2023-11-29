Билялетдинов: с годами пожалел, что ушёл из «Эвертона»

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал, что пожалел об уходе из английского клуба.

«С годами понял, что пожалел о переходе из «Эвертона». Но не пожалел, что перешёл в московский клуб. Переход в «Спартак» не считаю ошибкой в своей карьере. Всё-таки серебряную медаль получил в составе красно-белых», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Он также рассказал, что его игра в «Спартаке» пошла на спад из-за стиля команды.

37-летний футболист выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо», «Рубин». Хавбек провёл 386 матчей в карьере во всех турнирах, забил 71 мяч и отдал 53 результативные передачи.

Ранее Билялетдинов высказал мнение, что клуб из Ливерпуля способен сохранить место в Английской премьер-лиге (АПЛ) по итогам сезона-2023/24.