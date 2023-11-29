RT в Telegram
Подпишись

Агент: не хочу, чтобы с Тюкавиным было как с Захаряном

Короткая ссылка
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

«Приезжали из Италии. Если точнее, то скаут был из Нидерландов, но занимается он именно Италией. Люди приезжали в Москву, общались — но такие дела любят тишину. Не хочу, чтобы было как с Захаряном. То одни хотят, то другие. А почему никуда не едет? Начинается обратная реакция», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне россиянин провёл за бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн. 

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. После перехода Захарян провёл девять матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Тюкавин высказался о предстоящем матче Кубка России с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить