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Тюкавин — о «Зените»: не думаю, что они стали слабее

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил предстоящий матч Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

«За последние шесть сезонов питерцы лишь второй раз не смогли выиграть первый круг чемпионата — стала ли команда слабее? Не думаю, что они стали слабее. У них очень качественный подбор футболистов. Понятно, что ушёл Малком, но это не сильно повлияло на их игру. Вот они уже и на первое место вышли», — приводит слова Тюкавина пресс-служба «Динамо».

Матч между командами пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 18:15 мск.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян. Его ассистенты — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервным судьёй назначен Рафаэль Шафеев. За VAR будет отвечать Сергей Иванов, а за AVAR — Денис Березнов. Инспектор — Александр Гвардис.

Ранее Семак заявил, что выставит сильнейший состав на матч Кубка России с «Динамо».

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