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Семак заявил, что выставит сильнейший состав на матч Кубка России с «Динамо»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что выставит сильнейший состав на игру в Кубке России с «Динамо».
Семак заявил, что выставит сильнейший состав на матч Кубка России с «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Сейчас все мысли и все силы направлены на подготовку к матчу против «Динамо». Состав будет оптимальным. У некоторых игроков есть проблемы, поэтому посмотрим, кто будет готов. На поле выйдут сильнейшие», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Встреча между командами пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 18:15 мск.

Арбитр Павел Кукуян обслужит данную встречу. Его ассистенты — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервным судьёй назначен Рафаэль Шафеев. За VAR будет отвечать Сергей Иванов, а за AVAR — Денис Березнов. Инспектор — Александр Гвардис.

Ранее «Зенит» ответил на подкол «Динамо» отсылкой на оскорбительную кричалку.

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