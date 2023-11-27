Семак заявил, что выставит сильнейший состав на матч Кубка России с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что выставит сильнейший состав на игру в Кубке России с «Динамо».

«Сейчас все мысли и все силы направлены на подготовку к матчу против «Динамо». Состав будет оптимальным. У некоторых игроков есть проблемы, поэтому посмотрим, кто будет готов. На поле выйдут сильнейшие», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Встреча между командами пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 18:15 мск.

Арбитр Павел Кукуян обслужит данную встречу. Его ассистенты — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервным судьёй назначен Рафаэль Шафеев. За VAR будет отвечать Сергей Иванов, а за AVAR — Денис Березнов. Инспектор — Александр Гвардис.

Ранее «Зенит» ответил на подкол «Динамо» отсылкой на оскорбительную кричалку.