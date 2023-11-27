«Зенит» ответил на подкол «Динамо» отсылкой на оскорбительную кричалку

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» обменялись в соцсетях саркастическими публикациями перед матчем Кубка России по футболу.

Сине-бело-голубые ответили в своем Telegram-канале стикерпаком с жемчужиной и числом 2458.

Согласно оскорбительной кричалке «2458» в адрес бело-голубых, столичная команда сможет стать чемпионом после 3000 поражений. На данный момент московскому клубу осталось проиграть 2458 раз.

Встреча между командами пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 18:15 мск.

Ранее стали известны судейские бригады, назначенные на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.