Кукуян назначен главным арбитром на матч «Динамо» — «Зенит» в Кубке России
Павел Кукуян будет работать на игре «Динамо» — «Зенит». Его ассистенты — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервным судьёй назначен Рафаэль Шафеев. За VAR будет отвечать Сергей Иванов, а за AVAR — Денис Березнов. Инспектор — Александр Гвардис.
Встреча между командами пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 18:15 мск.
Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср».