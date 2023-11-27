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Кукуян назначен главным арбитром на матч «Динамо» — «Зенит» в Кубке России

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Стали известны судейские бригады, назначенные на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Павел Кукуян будет работать на игре «Динамо» — «Зенит». Его ассистенты — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервным судьёй назначен Рафаэль Шафеев. За VAR будет отвечать Сергей Иванов, а за AVAR — Денис Березнов. Инспектор — Александр Гвардис.

Встреча между командами пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 18:15 мск.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср».

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