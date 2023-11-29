Данные 1,7 млн посетителей ЧМ-2018 по футболу попали в открытый доступ

В сеть попали сведения о посетителях чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Как сообщает Telegram-канал «Утечки информации», в открытый доступ попали 1,7 млн данных болельщиков, которые включают Ф. И. О., серию и номер паспорта, телефон, адрес электронной почты и дату рождения.

По информации источника, оригинальная база данных содержит примерно на 2 тыс. записей больше, но в остальном сведения совпадают.

Чемпионат мира по футболу прошёл с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев признался, что мог возглавить сборную России по футболу перед домашним чемпионатом мира.