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Газзаев мог возглавить сборную России перед домашним чемпионатом мира

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, предлагали ли ему возглавить сборную России по футболу.
Газзаев мог возглавить сборную России перед домашним чемпионатом мира
  • РИА Новости
  • © Кабыща Валентин

«Предлагали в 2016 году, но я отказался. Перед конференцией РФС, на которой должен был быть избран его новый глава, Виталий Мутко пригласил меня к себе и предложил возглавить национальную и готовить её к чемпионату мира в 2018 году. Я ему прямо ответил: «Моя задача — стать президентом РФС. Поэтому никаких предложений о другой работе не принимаю». После этого назначили Станислава Черчесова», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Тренер заявил, что не жалеет об отказе.

«Благодарю Господа Бога, что моя жизнь сложилась так, как сложилась. Жаловаться не на что — ни в карьере игрока, ни тренера, ни в семейной жизни», — сказал он.

69-летний россиянин был наставником национальной команды с 2002 по 2003 год.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, где проиграла команде Хорватии по пенальти.

Ранее Газзаев заявил, что в России нет вратарей, равных капитану московского ЦСКА Игорю Акинфееву.

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