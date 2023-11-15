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Газзаев: сейчас в России нет голкиперов, равных Акинфееву

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру отечественных вратарей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газзаев: сейчас в России нет голкиперов, равных Акинфееву
  • РИА Новости

«За всю историю советского и российского футбола можно выделить всего трёх стражей ворот, которые бы являлись олицетворением своей эпохи: Лев Яшин, Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев. В современной России есть хорошие вратари, такие как Илья Лантратов из «Локомотива», Илья Помазун из «Урала», Матвей Сафонов или молодой Станислав Агкацев, выступающие за «Краснодар». Но до уровня Акинфеева им пока далеко. Не хватает личных достижений и заслуг», — сказал Газзаев RT.

Ранее тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов выразил мнение, что в ближайшем будущем на футбольных просторах не появится новый Акинфеев.

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