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Кафанов: думаю, новым Акинфеевым никто в ближайшее время не станет

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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов выразил мнение, что в ближайшем будущем на футбольных просторах не появится новый Игорь Акинфеев.
Кафанов: думаю, новым Акинфеевым никто в ближайшее время не станет
  • РИА Новости

«Думаю, новым Акинфеевым никто в ближайшее время не станет. Такие, как Игорь, рождаются раз во много лет», — цитирует Кафанова Sport24.

Голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Карьеру в сборной России 37-летний игрок завершил после домашнего чемпионата мира 2018 года, когда команда дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее Акинфеев сообщил, что имеет три высших образования.

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