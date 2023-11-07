Акинфеев рассказал, что получил три высших образования

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что имеет три высших образования.

«В академии физической культуры учат всему. Считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование. У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет», — цитирует Акинфеева ТАСС.

Голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Карьеру в сборной России 37-летний игрок завершил после домашнего чемпионата мира 2018 года, когда команда дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее Акинфеев заявил, что никогда не мечтал переехать за границу.